Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Компания Sony косвенно подтвердила, что она разрабатывает новую гарнитуру виртуальной реальности. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

Она опубликовала список вакансий для нового проекта. В документе содержится информация, что Sony работает над созданием «размещающегося на голове VR-дисплея нового поколения».

В нём нет никаких сведений о том, что эта VR-гарнитура разрабатывается именно для PlayStation 5, однако многие поклонники платформы сделали соответствующие предположения. При этом эксперты, основываясь на опубликованной информации, предположили, что проект пока ещё находится на ранней стадии реализации.

В июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили компьютерные модели и фотографии новой VR-гарнитуры Oculus. Считается, что она станет новым устройством в линейке Quest.

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