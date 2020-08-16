16 августа 2020 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM Жители Екатеринбурга 15 августа отметили очередной день города. На улицах было непривычно малолюдно — основная часть мероприятий прошла в режиме онлайн. Те же уличные мероприятия, которые всё же имели место быть, в основном провели в крайне усечённом режиме.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину Алексей Колчин © ИА REGNUM

В режиме онлайн местное население смогло увидеть визитные карточки районов города, концерт филармонической музыки, награждение «Мисс Екатеринбург» и т.д.

У Ельцин-центра Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прямом эфире транслировалось и возложение цветов к памятнику основателям города. Также в режиме онлайн каждый смог увидеть традиционный праздничный салют.

Праздничный салют над акваторией городского пруда Алексей Колчин © ИА REGNUM