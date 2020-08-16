Екатеринбург, 16 августа 2020, 10:17 — REGNUM Жители Екатеринбурга 15 августа отметили очередной день города. На улицах было непривычно малолюдно — основная часть мероприятий прошла в режиме онлайн. Те же уличные мероприятия, которые всё же имели место быть, в основном провели в крайне усечённом режиме.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчн © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В режиме онлайн местное население смогло увидеть визитные карточки районов города, концерт филармонической музыки, награждение «Мисс Екатеринбург» и т.д.

У Ельцин-центра
У Ельцин-центра
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прямом эфире транслировалось и возложение цветов к памятнику основателям города. Также в режиме онлайн каждый смог увидеть традиционный праздничный салют.

Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Генину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Заместитель губернатора Алексей Орлов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничный салют над акваторией городского пруда
Алексей Колчин © ИА REGNUM