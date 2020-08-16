Москва, , 09:24 — REGNUM Возможность появления в России системы, которая позволит жителям страны пополнять банковские карты через магазинные кассы рассматривает ЦБ РФ. Об этом 16 августа сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя Банка России.

Банковские карты

«Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах», — отметили в ЦБ РФ.

Также там уточнили, что для того, чтобы воплотить в жизнь эту задачу необходимо будет время и, вероятно, изменения в законодательстве.

Кроме того, уточняется, что в скором времени подобный проект будет осуществляться Промсвязьбанком, а Ак Барс Банк, «Дом.РФ», крымский РНКБ и Visa ведут рассмотрение такой возможности.

Отметим, благодаря данному виду сервиса, жителям России не обязательно будет идти в банк или к банкомату для пополнения банковской карты с помощью наличных денег, так как операции по их зачислению на счет можно будет проводить на кассе любого магазина.