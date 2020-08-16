Киев, , 09:21 — REGNUM 1637 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 за сутки зарегистрировали на Украине. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 16 августа на сайте СНБО Украины.

За весь период эпидемии на Украине зарегистрировали 91 356 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 2068 человек (24 человека за сутки), выздоровели 47 822 человека (392 человека за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во Львовской области (11 951), в Киеве (10 538) и Черновицкой области (7 617).

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на Украине выявили 1847 случаев инфицирования коронавирусом.