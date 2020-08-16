Ханты-Мансийск, 16 августа 2020, 08:58 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 90 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов; Нижневартовск — 20; Нефтеюганск — 11; Ханты-Мансийск — 10.
Всего с начала пандемии в ХМАО на 16 августа зарегистрировано 18 518 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 300 человек, 149 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе на 15 августа составляет 0,83.