Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Игрок Red Dead Redemption 2 создал модификацию (мод), которая даёт геймерам возможность вымещать злобу на одном из самых ненавистных персонажем в сообществе поклонников игры. Публикацию с видеодемонстрацией мода он разместил 15 августа на форуме Reddit.

Разработчик написал: он сделал так, что за ним всегда следует маленькая версия Мика Белла. В опубликованном ролике показано, как главный герой выходит из салуна и сильно пинает подбегающего к нему Мику, так, что тот «улетает» на несколько десятков метров. С момента публикации видео набрало на платформе более 16 тыс. лайков.

Бандит Мика Белл является главным антагонистом Red Dead Redemption 2. «Ненависть» игроков к этому герою стала причиной появления различных мемов.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчик Cyberpunk 2077 рассказал о проблемах восприятия игры геймерами