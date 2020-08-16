Пекин, , 08:29 — REGNUM Китайские интернет-словечки вроде «QR-код» и «палец вверх» были официально добавлены в новейшую редакцию Словаря Синьхуа, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Помимо новых слов, в новом, 12-м издании словаря также даны определения с объяснением ряда старых слов. Словарь Синьхуа издается Коммерческим издательством Китая. Некогда он стал «самым популярным словарем» и «самой часто-продающейся регулярно-обновляемой книгой» в Книге рекордов Гиннесса.

Имея огромное влияние на изучение китайского языка, словарь был продан в количестве более 600 миллионов копий по всему миру с момента выхода его первого издания в 1950-х годах.

Это был первый словарь, написанный на мандаринском диалекте китайского языка, в отличие от классического китайского, широко использовавшегося до движения Четвертого мая в 1919 году.