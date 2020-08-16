Москва, 16 августа 2020, 08:33 — REGNUM В центре Москвы на Пушкинской площади 15 августа группа граждан собралась для кормления голубей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Собравшиеся кормили обитающих в районе площади голубей. На площадь пришли: скандальный политолог Валерий Соловей, активист внесистемной оппозиции Игорь Чубайс, бывший адвокат Марк Фейгин и другие. Некоторые пришедшие были с небольшими плакатами.
Собравшиеся кормили голубей и пели песни Виктора Цоя, погибшего в этот день 30 лет назад.