Москва, , 08:33 — REGNUM В центре Москвы на Пушкинской площади 15 августа группа граждан собралась для кормления голубей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пушкинская площадь Фото — Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Валерий Соловей Фото — Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Собравшиеся кормили обитающих в районе площади голубей. На площадь пришли: скандальный политолог Валерий Соловей, активист внесистемной оппозиции Игорь Чубайс, бывший адвокат Марк Фейгин и другие. Некоторые пришедшие были с небольшими плакатами.

Пушкинская площадь Фото — Василий Иванов (с) ИА REGNUM

Собравшиеся кормили голубей и пели песни Виктора Цоя, погибшего в этот день 30 лет назад.

Пушкинская площадь Фото — Василий Иванов (с) ИА REGNUM