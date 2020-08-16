Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что его не волнует вопрос о том, что PlayStation 5, возможно, будет продоваться лучше, чем Xbox Series X. Об этом 16 августа сообщил портал Screen Rant.

Во время виртуального ток-шоу Animal Talking он сказал, что новая война консолей «фундаментально отличается» от той, что имела место в прошлом.

«Сколько консолей я продаю по сравнению с тем, сколько консолей продает другая компания — Sony, Nintendo или иные компании в свое время — мы просто не… это не наш подход», — сказал Спенсер, добавив, что если бы подход был таким, то игры для Xbox не выходили бы на ПК.

Он дал понять: сейчас компания видит свою задачу в том, чтобы сконцентрироваться на предоставлении различных услуг всем участникам сообщества Xbox, а вопрос, касающийся объёмов продаж самих устройств, является для неё второстепенным.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Спенсер намекнул, что вскоре состоится некое большое событие, связанное с игровыми сервисами подписки Xbox Game Pass. Он сказал, что в ближайшее время выступит с «действительно серьёзными» объявлениями, касающимися этих служб.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры ожидают некое большое событие, связанное с сервисом Xbox Game Pass