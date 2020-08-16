Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Epic Games временно вернула в многопользовательскую игру Fortnite скины (образы) героев из комикс-вселенной DC. Об этом 15 августа сообщила официальная страница проекта в Twitter.

Первым в магазине Fortnite появился скин Харли Квинн. Также там появились образы Женщины-кошки и Бэтмена. Геймеры предположили, что действия администрации связаны с тем, что 22 августа 2020 года состоится мероприятие DC FanDome.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1294423591400898560

https://twitter.com/FortniteGame/status/1294695362733670400

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новая игра серии Batman Arkham может выйти раньше, ем ожидают геймеры. Один из экспертов сделал такой вывод на основании того, что Epic Games объявила о заключении соглашения с компаниями DC и Warner Bros. Interactive Entertainment.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая игра Batman Arkham может выйти раньше, чем ожидается