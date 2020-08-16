Москва, , 07:54 — REGNUM Погода в центре европейской территории России начнет улучшаться уже с сегодняшнего дня, 16 августа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, примерно до 19 августа дневная температура на большей части европейской территории России будет держаться выше +20 градусов Цельсия. Однако по ночам будет холодного из-за северного ветра — от +8 до +13 градусов Цельсия. Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что такая температура по ночам бывает уже в сентябре.

После 19 августа ожидается дальнейшее потепление. Днем воздух будет прогреваться до +24−26 градусов, а в отдельные дни и до +28 градусов.