Варшава, , 07:50 — REGNUM Один из создателей Cyberpunk 2077 отметил, что некоторые геймеры «поверхностно» оценивают возможности будущей игры. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

Майлз Тост, занимающий в CD Projekt RED должность старшего дизайнера уровней, дал понять, что многие люди зря относятся к Cyberpunk 2077 как к шутеру от первого лица.

«Я думаю, что люди склонны забывать, что Cyberpunk 2077 — это, прежде всего, ролевая игра», — сказал Тост, обратив внимание, что в ней геймеры смогут выбирать оборудование, настраивать его, выбирать, какие навыки и таланты развивать персонажу, а также вести определённую линию в диалогах.

«Я думаю, что некоторые люди смотрят на эту игру и думают: «О боже, это от первого лица и с оружием! Это шутер», ‑ и это оценка поверхностного уровня», — отметил разработчик, добавив, что, по его мнению, Cyberpunk 2077 предоставит геймерам «гораздо более глубокий ролевой опыт», чем игра «Ведьмак 3: Дикая охота».

Напомним, в июне 2020 года Дизайнер уровней Макс Пирс дал понять геймерам, что «включать» в Cyberpunk 2077 «режим GTA» будет плохой идеей. Он сказал, что уже видел, как игроки начинают действовать подобным образом, но впоследствии меняют модель поведения.

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