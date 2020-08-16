Лос-Анджелес, США, , 07:29 — REGNUM Релиз новой игры из популярной серии Batman Arkham может состояться раньше, чем считают геймеры. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что Epic Games объявила о новом сотрудничестве с компаниями DC и Warner Bros. Interactive Entertainment. Она выпустит специальный набор Fortnite: The Last Laugh Bundle, который добавит в игру образы персонажей комиксов DC. Релиз запланирован на 17 ноября 2020 года.

Отраслевой эксперт Джеймс Сигфилд написал на своей странице в Twitter: факт партнёрства между компаниями может говорить о том, что Warner Bros. представит игру раньше, чем думают геймеры, т. е. в ноябре 2020 года.

https://twitter.com/Jsig212James/status/1294686099353157632

Ранее в сети появилась информация о том, что новая игра про Бэтмена получит название Batman: Gotham Knights. Геймеры ожидают, что студия Warner Bros. Montreal раскроет больше информации об этом проекте 22 августа 2020 года во время мероприятия DC FanDome.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны название новой игры по «Отряду самоубийц» и дата презентации

Читайте развитие сюжета: В Fortnite временно вернули образы супергероев комиксов DC