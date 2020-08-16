Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Представитель студии Sucker Punch ответил на вопрос о том, может ли в Ghost of Tsushima появиться многопользовательская игра. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

Игровой директор компании Нейт Фокс сказал в интервью журналистам, что создатели Ghost of Tsushima всегда рассматривали её как однопользовательскую игру, в которой показана трансформация главного героя. Однако он дал понять, что не исключает возможность появления в игре мультиплеера.

«По сути, это одиночная игра. Но кто знает, что нас ждет в будущем?», — сказал Фокс.

Релиз Ghost of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года. Ранее корреспондент ИА REGNUM Артём Дубровский в своей статье предположил, что она по праву может считаться главной игрой июля 2020 года.

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