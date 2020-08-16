Вашингтон, , 06:38 — REGNUM Возможно, скоро произойдёт некое большое событие, связанное с сервисом подписки Xbox Game Pass. Об этом 16 августа сообщил портал Comicbook.

Это событие будет как-то связано с подпиской для пользователей Xbox One и ПК. Первый намек сделал глава Xbox Фил Спенсер, который сказал, что скоро выступит с несколькими «действительно серьёзными» объявлениями, касающимися подписок Game Pass и Game Pass Ultimate.

Известный инсайдер и журналист портала Venture Beat Джефф Граб в свою очередь недавно подразнил геймеров, сказав, что вскоре у них появится «ещё одна веская причина» для того, чтобы стать подписчиками Game Pass. Он добавил, что это случится в ближайшие недели.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что компания Electronic Arts 18 августа 2020 года переименует свои сервисы подписки EA Access и Origin Access. Они оба сменят название на EA Play.

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