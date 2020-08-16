Москва, , 05:39 — REGNUM Ночные заморозки стоит ожидать 16 и 17 августа в ряде регионов России. Об этом 16 августа сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как предупредил эксперт, понижения температуры до нуля и ниже стоит ожидать жителям Коми, Омской, Иркутской областей и Якутии. В Омской области и в Якутии ночью похолодает до минус трёх градусов, в Иркутской области до минус двух.

Ночные заморозки будут наблюдаться в указанных регионах до 17 августа включительно. Метеоролог назвал ожидающееся похолодание признаками осенней погоды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бархатный сезон на курортах России в текущем году продлится дольше обычного за счёт прогрева морских вод летним антициклоном.

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