Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Сразу десять сотрудников продюсерской компании Westbrook Inc Уилла Cмита и его жены Джады Пинкетт-Смит получили положительные результаты тестов на заражение коронавирусом. Об этом 15 августа сообщил портал Digital Spy.

Однако когда компания поместила на карантин этих сотрудников и провела повторные тесты, их результаты оказались отрицательными.

Издание отмечает, что эта новость сразу дала старт разговорам в киноиндустрии о низкой эффективности существующих протоколов безопасности, а также о том, что пока рано возобновлять производство проектов, в рамках которых множество людей работают в одном месте.

Представители компании сообщили журналистам, что Westbrook Inc приостановила работу над одним из проектов, но производство других продолжается. Некоторые СМИ сообщили, что компания отказалась от услуг фирмы, которая проводила первое тестирование, однако сама организация впоследствии опровергла эту информацию.

Westbrook Inc сейчас работает над перезагрузкой сериала «Принц из Беверли-Хиллз» (The Fresh Prince of Bel-Air), который выходил в эфир в 90-х годах XX века. Главную роль в этом шоу исполнил Уилл Смит, он сыграл вымышленную версию себя.

