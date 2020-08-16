Тегеран, , 09:14 — REGNUM 15 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 161 иранца умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 19 492. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние 24 часа обнаружено около 2245 новых случаев заражения COVID-19, при этом 943 человека были госпитализированы», — заявила Садат Лари. Она подчеркнула, что с учетом 161 новой жертвы их общее число по стране возросло до 19 492.

По словам Лари, в общей сложности 341 070 иранцев заразились опасным вирусом, причем около 295 630 из них выздоровели или выписались из больниц. «Около 3911 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2836 252 обследований на наличие вируса.