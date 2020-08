Сиэтл, США, , 03:30 — REGNUM Компания Amazon, возможно, допустила утечку информации о разработке ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) автосимулятора Need for Speed: Hot Pursuit. Об этом 15 августа сообщил портал DSOGaming.

Геймеры обратили внимание, что на сайте магазина Amazon появилась страница, на которой пользователям предлагается сделать предзаказ на игру. На момент написания этой новости администрация сервиса уже удалила её, однако главный редактор издания Джон Попандопулос успел сделать скриншот. На этой странице содержалась информация о том, что релиз игры состоится 13 ноября 2020 года.

Оригинальная Need for Speed: Hot Pursuit вышла на платформе ПК 16 ноября 2010 года. Разработкой игры занималась британская студия Criterion Games, которая ранее сообщила, что в 2020 году планирует вернуться во франшизу Need for Speed в качестве основного разработчика.

