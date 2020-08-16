Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) из команды ZombieAliдобавили в ремейк игры Resident Evil 2 Джилл Валентайн из ремейка Resident Evil 3. Об этом 15 августа сообщил портал DSOGaming.

При создании дополнения разработчики использовали инструмент alphaOmegaZ, который позволяет создавать модели для Resident Evil 3, подходящие для ремейка второй части франшизы.

Издание отмечает: таким образом, можно ожидать, что в будущем моддеры начнут создавать различные модели других персонажей. Модификацию можно скачать на странице проекта на портале Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что игры Resident Evil 7 и Monster Hunter: World возглавили список бестселлеров Capcom. Разработчики сообщили, что на сегодня в мире продано уже 7,9 млн копий Resident Evil 7.

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