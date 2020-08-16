Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Разработчики модификации (мода) Skywind для игры The Elder Scrolls V: Skyrim выложили в сеть 15-минутное видео с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 15 августа на YouTube-канале TESRSkywindOfficial.

Мод представляет собой ремейк игры The Elder Scrolls III: Morrowind, вышедшей в 2002 году, выполненный на базе Skyrim. Видео получило название «Демонстрация игрового процесса Скайвинда — Битва в Нчурдамце».

Разработчики сообщили в описании, что они достигли успеха во всех направлениях разработки: дизайне регионов мира, создании звуковых эффектов, квестов, двумерных концепций, 3D-моделировании и других.

Ранее на своей странице создатели Skywind сообщили, что он будет являться «полной реконструкцией» Morrowind, созданной с нуля. При этом они отметили, что игра полностью сохранит всех персонажей, локации и квесты. Желающие присоединиться к проекту могут сделать это на его сайте.

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