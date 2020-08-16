Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 02:41 — REGNUM Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука были открыты для посетителей властями Бразилии. Об этом 16 августа сообщил министр окружающей среды страны Рикарду Салис в своём Twitter.

Парк Тижука и статуя Христа-Искупителя были открыты вновь после вынужденного перерыва, вызванного угрозой распространения коронавируса. Туристов обязали при посещении соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке носить защитные маски. При этом, по данным бразильского издания Estado de Minas, присутствовавшие на церемонии открытия парка Тижука чиновники введённых ограничений не соблюдали.

Отмечается, что одновременно с открытием статуи Христа-Искупителя в Бразилии стали доступны для туристов такие популярные места, как канатная дорога на горе Сахарная Голова, колесо обозрения Rio Star и ряд других. Жителям Рио-де-Жанейро до конца года предоставлены скидки на посещение популярных туристических мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в Бразилии было выявлено более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране зафиксировано 3 275 520 случаев заражения, из них скончались 106 523 пациента.

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