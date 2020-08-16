Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Студия IO Interactive подробно рассказала о том, как перевод игры Hitman 3 в формат виртуальной реальности изменит игровой процесс. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

Одним из самых главных изменений станет то, что геймеры будут играть в режиме от первого лица, что достаточно необычно для серии Hitman. Разработчики отметили, что контент и механика игры добавят больше впечатлений, поскольку игроки, по сути, станут Агентом 47. Они добавили, что поклоники серии смогут почувствовать себя ближе не только к гланому герою, но и к его целям и окружающей среде.

Стоит отметить, что VR-версия Hitman 3 будет второй игрой франшизы, которую студия IO Interactive выпустит после ухода из Square Enix. Ожидается, что её релиз состоится в 2021 году, разработчики пока не назвали точную дату выхода игры в продажу.

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