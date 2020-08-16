Токио, , 01:11 — REGNUM Resident Evil 7: Biohazard и Monster Hunter: World побили рекорды других проектов японской компании Capcom. Об этом 15 августа сообщил портал Screen Rant.

Они возглавили список самых продаваемых видеоигр в истории разработчика и издателя. Capcom сообщила, что по состоянию на сегодня в мире продано уже более 16,1 млн копий Monster Hunter: World и 7,9 млн копий Resident Evil 7: Biohazard. Отмечается, что третью, четвёртую и пятую позицию в рейтинге продаж также заняли игры франшизы Resident Evil.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник серии Resident Evil, известный под ником TheBatMan создал документ объёмом 2,7 тыс. страниц, описывающий мифологию серии. В документе рассказывается про все события, происходящие в мире видеоигр.

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