Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Обновление многопользовательской игры Call of Duty: Warzone для версии Xbox составило 66 гигабайт. Об этом 15 августа сообщила официальная новостная страница проекта.

Стоит отметить, что при этом размер обновления версии онлайн-шутера для PS4 составил лишь 1,25 гигабайт, а для ПК — 0,88 гигабайт. Студия Infinity Ward пояснила, что размер патча получился таким большим из-за ошибки со стороны Microsoft, которая отвечает за формирование архива. Разработчики добавили, что сейчас они «тесно сотрудничают» с Microsoft, чтобы решить проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Infinity Ward пытается исправить ошибку графики Warzone, которая приводит к тому, что оружие игроков увеличивается в размерах, «теряет» свою текстуру и генерирует «вспышку». Разработчики 14 августа сказали, что они пока не знают, сколько им потребуется времени для решения проблемы.

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