Москва, , 00:52 — REGNUM Несогласованная акция протеста завершилась возле здания посольства Белоруссии в Москве на улице Маросейка. Об этом 15 августа сообщил ряд московских СМИ.

По свидетельствам очевидцев, около посольства единовременно находилось около 400 человек. Участники акции выстроились в живую цепь от здания посольства в сторону Китай-города. В основном цепь состояла из девушек, они держали в руках лозунги и цветы. В какой-то момент собравшиеся протянули сквозь строй длинную белую ленту.

Сотрудники полиции наблюдали за происходящим со стороны, иногда делая замечания участникам акции и призывая не мешать пешеходам. Напротив посольства демонстранты организовали стихийный мемориал из цветов, зажгли свечи и пели песни авторства Виктора Цоя. Никто из собравшихся не был задержан сотрудниками полиции, беспорядков и столкновений не наблюдалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несанкционированной акции протеста у здания посольства Белоруссии в Москве, участниками которой стали 300 человек.

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