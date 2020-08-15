Лондон, , 23:52 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили 1012 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба правительства страны.

В сообщении отмечается, что общее число выявленных инфицированных коронавирусом в стране увеличилось до 317 379.

Напомним, ежесуточные данные об умерших в Соединённом Королевстве не публикуются с середины июля в связи с решением Лондона о пересмотре методики ведения статистики по заболеванию.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за минувшие сутки во всём мире выявили 294 237 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 21 026 758.

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