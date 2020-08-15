Уфа, 15 августа 2020, 22:39 — REGNUM В Башкирии произошли столкновения между сотрудниками частного охранного предприятия и активистами, выступающими за безопасность окружающей среды. Об этом 15 августа сообщает радио «Говорит Москва».
Инцидент произошел на горе Куштау, причиной беспорядков стало недовольство местных защитников природы производственной деятельностью предприятия «Башкирская содовая компания».
Информации о пострадавших пока не поступало. За столкновениями наблюдают представители Росгвардии.
Напомним, ранее в 2019 году «Башкирской сырьевой компании» было выдано разрешение на разработку шихана на 20-летний период. Данный факт также вызвал недовольство у местных «экоборцов».