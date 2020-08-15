Анкара, , 21:49 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено 1256 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 15 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи на странице в соцсети Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, всего за период с начала эпидемии в Турции зафиксировано 248 117 случаев заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончался ещё 21 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев увеличилось до 5955.

Излечились и были выписаны из больниц в общей сложности более 229 тысяч пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа министерство здравоохранения Италии сообщило, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено свыше 620 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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