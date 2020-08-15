Рим, , 21:07 — REGNUM За минувшие сутки на территории Италии было выявлено свыше 620 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 15 августа министерство здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 629 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 253 438.

Также сообщается, что за это же время в Италии четыре пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 392.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа пресс-служба минздрава Молдавии сообщила, что за минувшие сутки на территории страны было выявлено 422 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.

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