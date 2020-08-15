Тирана, , 21:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в субботу, 15 августа, сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлено 650 случаев заражения коронавирусом. Уже второй день подряд выявляемое число заразившихся становится самым высоким суточным показателем за всю историю наблюдений. При этом ещё 51 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 7260 случаев заражения коронавирусом. 3746 человек уже излечились от COVID-19. 225 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов.

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По официальным данным, лечение в стране проходят 3289 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру, Леж, Влёру и Фиер.

По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 119 пациентов с COVID-19, 14 из них проходят интенсивную терапию, и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Однако оппозиционные СМИ сообщают о втрое большем числе пациентов.

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