Москва, 15 августа 2020, 20:36 — REGNUM Специалистами Роспотребнадзора в период с 24 июля по 13 августа в 26 субъектах Российской Федерации было обнаружено 314 партий товаров, несоответствующих обязательным требованиям. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники ежедневно осуществляют работу по выявлению различных видов небезопасных для потребителей товаров (продукты детского питания, консервы, овощи, кондитерские и кулинарные изделия, текстильные материалы, игрушки и т. д.), информация о которых вносится в информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).
«Только за период
По данным ведомства, кроме прочей небезопасной продукции было выявлено 40 партий молока и молочной продукции, 30 партий кулинарных изделий и 13 партий кондитерских изделий, 16 партий мяса и мясных продуктов, 13 партий рыбы и нерыбных объектов промысла и продукты, вырабатываемые из них.
Напомним, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать неподдельный натуральный мёд. Главное правило — приобретать мёд только у производителей.
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