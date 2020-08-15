Москва, , 20:36 — REGNUM Специалистами Роспотребнадзора в период с 24 июля по 13 августа в 26 субъектах Российской Федерации было обнаружено 314 партий товаров, несоответствующих обязательным требованиям. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

В Роспотребнадзоре отметили, что сотрудники ежедневно осуществляют работу по выявлению различных видов небезопасных для потребителей товаров (продукты детского питания, консервы, овощи, кондитерские и кулинарные изделия, текстильные материалы, игрушки и т. д.), информация о которых вносится в информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

«Только за период с 24.07.2020 по 13.08.2020 в ГИР ЗПП внесены сведения о 314 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 26 субъектах Российской Федерации <…> Из них 280 партий пищевой продукции (и) 34 партий непищевой продукции», ― говорится в сообщении.

По данным ведомства, кроме прочей небезопасной продукции было выявлено 40 партий молока и молочной продукции, 30 партий кулинарных изделий и 13 партий кондитерских изделий, 16 партий мяса и мясных продуктов, 13 партий рыбы и нерыбных объектов промысла и продукты, вырабатываемые из них.

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