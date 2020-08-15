Москва, , 18:41 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, если ему позволит состояние здоровья, может принять участие в заседании Пресненского суда Москвы 18 августа. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев в интервью ТАСС.

Суд (сс) succo

«Вероятнее всего, да, — сказал Пашаев. — Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа».

Адвокат уточнил, что Ефремов, который является обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, будет в суде, если ему позволит состояние здоровья.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актёр Михаил Ефремов выписан из больницы.

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