Сыктывкар, , 17:56 — REGNUM По факту гибели четырех человек на шахте «Воргашорская» в Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Об этом 15 августа сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

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«Работают следователи и руководство следственного отдела по г. Воркута (на месте трагедии), а также следователи-криминалисты отдела криминалистики следственного управления, — говорится в сообщении. — Проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы свидетелей».

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа на шахте «Воргашорская» в Республике Коми произошла авария, в результате которой погибли четыре человека.

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