Приштина, , 17:49 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 15 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 451 образца в крае было выявлено 145 носителей коронавируса. Ещё 144 пациента были признаны излечившимися.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 11 275 случаев заражения коронавирусом. 390 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них девять — за последние сутки. Несмотря на то, что число активных случаев заражения сокращается, смертность среди пациентов с COVID-19 остается высокой: 8−15 человек в день. 6961 пациент уже здоров. Лечение проходят 3924 человека.

С начала эпидемии заразились коронавирусом более тысячи косовских медиков. Шестеро из них скончались.

Высокое число выявляемых носителей (ежедневно свыше 50% среди прошедших тестирование — сравните с показателями в Северной Македонии) при сравнительно низком уровне тестирования говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Косово крайне тяжела.

Ранее премьер-министр Косово Авдулла Хоти открыто заявил, что система здравоохранения уже не справляется с нагрузкой. По мнению инфектологов, реальное количество заразившихся в Косово в разы превосходит официальные 11 тысяч. Эпидемия поставила Косово на грань гуманитарной катастрофы. Тем временем албанцы из Сербии также рассчитывают на помощь косовской системы здравоохранения.

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