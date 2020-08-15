Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался 83-летний режиссёр и телеведущий Борис Гершт. Об этом сообщила режиссёр Юлия Маврина на странице в соцсети Facebook.

«Не стало моего любимого мастера… — написала она. — Слов нет описать потерю… Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту».

Маврина добавила, что режиссёр и телеведущий Борис Гершт в последние годы много болел, поэтому они виделись редко.

Борис Гершт — режиссёр, телеведущий и поэт, создавший около 2 тысяч передач.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в США скончался известный актер Уилфорд Бримли.

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