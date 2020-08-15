Курган, , 16:49 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 27 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Основным ковидным очагом остаётся Курган, где вновь выявлено за сутки 12 положительных тестов на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 15 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2678 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся региональный штаб традиционно не информирует.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 15 августа излечились от коронавирусной инфекции 2241 человек, 14 пациентов с COVID-19 скончались.

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