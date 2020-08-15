Москва, , 16:10 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 15 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Домодедово Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:06 мск в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов, еще два рейса задержано.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что 15−16 августа в Москве и Подмосковье после прохлады и сырости на рабочей неделе установится тёплая солнечная погода.

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