Донецк, , 16:02 — REGNUM 1 сентября в Донецкой Народной Республике состоится «полноценное» начало нового учебного года «с линейками, бантами, школьниками и учителями», заявил 15 августа глава ДНР Денис Пушилин в ходе посещения шахты «Ясиновская-Глубокая» по случаю ввода в эксплуатацию новой лавы, сообщает пресс-служба главы республики.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пушилина, на данный момент предпосылок для начала нового учебного года в дистанционном формате нет. Глава ДНР также назвал вбросами распространяемую в социальных сетях информацию о том, что якобы с 1 по 15 сентября обучение будет проводится в обычном режиме, а затем опять школы перейдут на дистанционное обучение.

«Таких планов нет, и они не рассматриваются. Мы будем, конечно, ориентироваться на мнение специалистов, но пока они дают благоприятные прогнозы», — заявил Пушилин.

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Напомним, в ДНР за сутки зарегистрировали 27 новых случаев инфицирования коронавирусом.