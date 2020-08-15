Токио, , 15:37 — REGNUM Сообщения о том, что в России выпущена юбилейная монета достоинством в пять рублей, которая посвящена Курильской десантной операции времен войны с Японией, возмутили читателей японской газеты Hokkaido Shimbun.

Андрей Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948 (фрагмент)

Данная монета изготовлена из недрагоценного металла, и на ее обороте изображена установленная в Петропавловске-Камчатском стела советским воинам — освободителям Курильских островов.

Большинство комментаторов публикации об этом в японской газете высказались о данной новости негативно.

«Таким образом Россия испытывает терпение Японии. С самого начала она и не собиралась возвращать нам «северные территории». Прекратить с ней всякое экономическое сотрудничество! Посмотрим, как она поднимет их без нашей помощи. Вряд ли ей это удастся. Нельзя вестись на ее уловки!» — написал пользователь с ником ei8.

«Нельзя позволить России выпускать такие «юбилейные» монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории! Правительство должно что-то делать, а не только бегать от проблем!» — призвал Tokumei.

«Опять по этому поводу выразим «сожаление»? Сожалениями острова не вернешь. Нужно проводить в отношении России более решительную и сильную политику», — отметил пользователь mukaikaze.

«Какая агрессивная монета!» — восклицает ogd.

«Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически жители РФ считают, что так они восстановили справедливость после поражения в Русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь», — заключает per.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым его страны во время Второй мировой войны.

Тем не менее японские правые силы настаивают, что и Курильские острова, и даже южная часть острова Сахалин (или даже весь Сахалин), которые вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны, должны быть переданы Японии.