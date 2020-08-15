Москва, 15 августа 2020, 14:27 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, который является обвиняемым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, выписан из больницы. Об этом 15 августа сообщил адвокат актера Эльман Пашаев, его слова приводит РИА Новости.

Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673
Оноре Домье. Мнимый Больной. 1673

«Он находится дома. Я с ним еще не виделся, не знаю, какой был диагноз», — заявил юрист.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в адрес суда поступил ответ на запрос из Боткинской больницы Москвы относительно состояния обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова.

Напомним, 11 августа Михаил Ефремов был увезен с заседания из Пресненского суда Москвы в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.