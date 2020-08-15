Одесса, Украина, , 13:55 — REGNUM Владелец танкера Delfi, севшего в ноябре 2019 года на мель недалеко от одесского пляжа «Дельфин», подал в Хозяйственный суд города Киева иск к администрации морских портов Украины с ходатайством о запрете чинить какие-либо действия по отношению к танкеру. Об этом 15 августа заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр также сообщил, что суд отказал судовладельцу в удовлетворении ходатайства и работы по эвакуации судна продолжаются.

«Сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать», — написал министр, добавив, что правоохранителям пришло время подробнее ознакомиться с деятельностью владельца танкера Delfi Mister Drake PC на Украине и какую цель они преследуют своими действиями.

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Напомним, в Одессе состоялось несколько попыток эвакуировать севший на мель танкер Delfi, которые пока не увенчались успехом.