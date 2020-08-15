Владимир, , 13:30 — REGNUM Во Владимирской области 15 августа подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них по четыре случая выявлено во Владимире, по три — в Коврове и Юрьеве-Польском, по два — в Вязниках, Меленках, Муроме, Петушках и Суздале, по одному — в Гороховце, Камешково и Собинке.

Всего в области зарегистрированы 5923 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5277 пациентов, в том числе 15 человек — за последние сутки. Скончались 182 человека.

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