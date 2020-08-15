Киев, , 13:23 — REGNUM С 1 сентября образовательные учреждения не будут работать в тех городах и районах Украины, которые отнесены в «красную зону» по уровню эпидемиологической опасности распространения коронавируса, заявил 15 августа министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен «красный» уровень эпидемической опасности, остальные — в «зеленой», «желтой», «оранжевой»: они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил, установленных в школах», — цитирует Степанов УНН.

Отметим, согласно постановлению кабинета министров Украины №641, в зависимости от эпидемиологической ситуации украинские регионы делятся на четыре зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Регионом со значительным распространением коронавируса среди населения считается тот, в котором отмечен один из перечисленных ниже показателей. Загруженность койко-мест в лечебных учреждениях для больных COVID-19 составляет в регионе более пятидесяти процентов; охват тестирования на SARS-CoV-2 составляет менее 24 на 100 тысяч населения; более 11% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом; более 10% составляет показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом. Уточняется, что показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом применяется в случае регистрации более восьми случаев инфицирования на сто тысяч населения суммарно за последние семь дней.

Отнесение региона в так называемую красную зону предполагает, что в данном регионе не будут работать образовательные учреждения, общественный транспорт, а также — кафе, рестораны и торгово-развлекательные центры.