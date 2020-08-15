Тюмень, , 12:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 августа зарегистрировано 6966 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 6639 человек, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 15 августа 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.