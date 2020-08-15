Симферополь, , 12:26 — REGNUM 34-летний житель Джанкойского района Крыма, сбивший троих детей вечером 13 августа, отправится в СИЗО, решение о мере пресечения вынес суд, сообщили 15 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Авария произошла вечером 13 августа. По данным следствия, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-210 774 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил троих детей, игравших рядом с жилым домом. От травм погибла четырёхлетняя девочка, десятилетняя и двухлетняя девочки получили гематомы и ссадины.

Водитель автомобиля был задержан, ему предъявлено обвинение. Сам он свою вину полностью признал. 15 августа суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.