Тюмень, , 12:12 — REGNUM В Тюменской области отменён обязательный режим самоизоляции. Регион переходит на третий этап снятия ограничений, сообщает региональный оперативный штаб.

С 17 августа в Тюменской области разрешается проведение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций, а также начинают работать музеи.

С 20 августа возобновляют работу в обычном режиме детские сады, а с 1 сентября — театры, кинотеатры, школы, вузы.

Открываются также фитнес-центры, бассейны и расположенные на свежем воздухе стационарные механизированные аттракционы.

Масочный режим остаётся в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется выходить из дома только в экстренных случаях, но обязательная самоизоляция с них снята.