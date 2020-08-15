Иваново, , 12:06 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Ивановской области, данные 15 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Один новый летальный исход пополнил статистику смертности в регионе за минувшие сутки. За тот же период выписаны с выздоровлением после коронавируса 56 человек.

Всего в Ивановской области за период с 19 марта по 15 августа положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6845 пациентов, 5565 человек выздоровели, 111 умерли.