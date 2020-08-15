Смоленск, , 11:52 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились на территории Смоленской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 15 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

59 пациентов за минувшие сутки выписаны с выздоровлением и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. За сутки скончались два человека с подтверждённым заражением.

Всего в Смоленской области с конца марта положительные тесты на заражение коронавирусом подтвердились у 5911 человек, из них 4790 пациентов выздоровели, умерли 118 человек.