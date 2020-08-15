Симферополь, , 11:48 — REGNUM Сразу 51 новый случая заражения коронавирусом подтвержден на территории Республики Крым за минувшие сутки, сообщил в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 15 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 — при скрининге здорового населения», — написал глава Крыма.

Всего за период пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 1715 человек, 1190 человек выздоровели, умерли 20 пациентов.